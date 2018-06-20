На Пулковском шоссе химик-наркодилер продавал наркотики за биткоины

В квартире нашли все химические реагенты для изготовления наркотиков в особо крупном размере.

В Московском районе Петербурга полицейские обнаружили нарколабораторию. Руководитель был задержан. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Лабораторию нашли в квартире на Пулковское шоссе, дом №40, корпус 2 во время оперативно-розыскных мероприятий. В квартире находилось все необходимое для производства наркотика в особо крупном размере. В помещении находились химические реактивы, лабораторное оборудование. Общая масса реактивов составила более 150 килограммов.

В квартире находился и сам 26-летний химик. Он сообщил, что реализация наркотических средств осуществлялась с помощью "тайников-закладок" через интернет-площадку, с использованием криптовалюты "биткоин".

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Фото: Piter.TV