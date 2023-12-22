На автодороге Красная Речка – Турандино водитель-школьник попал в ДТП

В аварии пострадал его 17-летний товарищ.

В понедельник, 1 января, на автодороге Красная Речка – Турандино в Ленобласти произошло ДТП. Школьник за рулем автомобиля врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 22:20 на 25-м километре трассы. Машиной "Жигули" управлял ученик 11 класса школы-интерната. Добавим, что на советском автомобиле не было госзнаков. Подросток ехал от деревни Красная Речка в направлении деревни Климово и совершил наезд на свисающее над проезжей частью дерево.

В результате случившегося пострадал его друг. 16-летнего школьника доставили в больницу. Юноша находится в тяжелом состоянии. Информация о состоянии водителя уточняется.

По данному факту стражи порядка проводят проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Pxhere