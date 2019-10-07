На автобусном маршруте между Петербургом и Таллином открыли две новые остановки

Пока новыми автобусными остановками пользуются пассажиры на рейсах между Таллином и городами Восточной Эстонии.

На автобусном маршруте между Санкт-Петербургом и Таллином открыли две новые остановки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика Lux Express Group.

В Таллине новая остановка Мустакиви расположена в районе Ласнамяэ, многие жители которого тесно связаны с Восточной Эстонией и Россией. В Нарве новая остановка автобусов находится возле торгового комплекса Fama в центре города.

Пока новыми автобусными остановками пользуются пассажиры на рейсах между Таллином и городами Восточной Эстонии (Йыхви, Силламяэ, Нарва). С открытием границ России со странами ЕС остановки будут задействованы на линии между Петербургом и эстонской столицей.

"Finnair" отменил рейсы в Петербург в сентябре.

Фото: Lux Express Group