Изменения вступят в силу 1 ноября.

На автобусном маршруте № 198 увеличится количество автобусов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Изменения вступят в силу 1 ноября. По маршруту "Улица Жени Егоровой – станция метро „Парнас"" в будние дни будут ходить два дополнительных автобуса большой вместимости. Это позволит улучшить транспортное обслуживание жителей района и сократить интервалы движения в часы пик с 13-15 до 8-12 минут.

Сегодня по маршруту курсируют 13 автобусов большой вместимости

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Фото: Piter.TV