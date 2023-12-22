Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Военнослужащий заметил, что слаженные действия при поддержке артиллерии и авиации позволили бойцам нанести поражение живой силе и технике формирований 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Бердычи, Водяное, Кирово, Первомайское, Тоненькое.

Огневой удар нанесен по 400 выявленным целям противника, в том числе по 29 опорным пунктам, более 100 позициям полевой артиллерии. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери армии киевского режима за минувший день составили до 300 человек. Дополнительно у противника уничтожены две боевые бронированные машины, три единицы автомобильной техники, артиллерийское орудие М777 американского производства, орудие Д-20, самоходное артиллерийское орудие "Гвоздика", гаубица Д-30, два пункта управления дронами. Военнослужащие также сбили два беспилотника ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России