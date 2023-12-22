  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:48
118
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На авдеевском направлении потери ВСУ составили до 300 человек

0 0

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Военнослужащий заметил, что слаженные действия при поддержке артиллерии и авиации позволили бойцам нанести поражение живой силе и технике формирований 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Бердычи, Водяное, Кирово, Первомайское, Тоненькое.

Огневой удар нанесен по 400 выявленным целям противника, в том числе по 29 опорным пунктам, более 100 позициям полевой артиллерии.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери армии киевского режима за минувший день составили до 300 человек. Дополнительно у противника уничтожены две боевые бронированные машины, три единицы автомобильной техники, артиллерийское орудие М777 американского производства, орудие Д-20, самоходное артиллерийское орудие "Гвоздика", гаубица Д-30, два пункта управления дронами. Военнослужащие также сбили два беспилотника ВСУ.

Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевское направление, александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
sagoka9799
Сегодня 10:46

Финальная распродажа! Японский видеорегистратор в форме зеркала с камерой заднего вида, радар детектором и GPS навигатором всего за 1990 руб.!!!----> https://do.my/fujicar
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии