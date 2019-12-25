На аукционе в Петербурге автограф Достоевского продали за 5,5 млн рублей

Это был самый дорогой лот аукциона.

В Петербурге впервые прошел букинистический аукцион "Редкие книги. Автографы. Графика" Российского аукционного дома (РАД). Самым дорогим лотом аукциона стал автограф Федора Достоевского.

Книга с автографом писателя купили за 5,5 миллиона рублей. Всего было выставлено на торги 357 лотов, в том числе открытки, плакаты, гравюры и ранее запрещенные книги. Букинистический аукцион проходит в России уже в 19-й раз, но Петербург принял в нем участие впервые.

Во всем мире насчитывается всего 80 автографов великого русского писателя, большая часть находится в музеях.

Ранее помещение в Доме Демидовых продали за 17 миллионов рублей.

Фото: Российский аукционный дом