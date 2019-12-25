Помещение в Доме Демидовых продали за 17 миллионов рублей

Помещение продали на аукционе.

Часть исторического Дома Демидовых ушла с молотка: нежилое помещение продали за 17,14 миллиона рублей. Об этом стало известно в среду, 17 июня.

В здании находилась кафе-пекарня, поэтому в помещениях есть необходимые коммуникации. У компании, которая приобрела помещение, много видов деятельности ОКВЭД, однако основной – деятельность агентств по временному трудоустройству. Что будет находиться в здании теперь, пока неизвестно.

Напомним, что Дом Демидовых находится между переулками Гривцова и Антоненко. Первое каменное здание дома появилось еще в 1740-х годах.

Ранее мы писали, что автограф Достоевского и Путина выставят на аукцион в Петербурге.

Фото: pixabay