На акциях на Дальнем Востоке и в Сибири задержали более 250 человек

Сотрудники МВД пока не публикуют официальные цифры.

Несанкционированные митинги прошли сразу в нескольких субъектах России. По данным "ОВД-Инфо", задержаны 260 человек.

По состоянию на 10:30 мск, на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке задержали 96 человек, в Красноярске – 44, в Новокузнецке – 23, в Новосибирске – 22. Сторонники оппозиционера анонсировали 31 акции по всей стране. Все они являются незаконными. Правоохранительные органы призывают отказаться от участия в митингах. В нескольких субъектах РФ идет подготовка к незапланированным шествиям: по улицам дежурят патрули силовиков, устанавливаются ограждения.

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Ранее мы сообщили, что во Владивостоке под ногами протестующих треснул лед.

Видео: Youtube/Sergey news, Протесты в мире