Во Владивостоке под ногами протестующих треснул лед

Местные жители проигнорировали призыв сотрудников полиции отказаться от участия в митинге.

Во Владивостоке начались массовые акции протеста. Протестующие вышли на лед Амурского залива. Через некоторое время лед начал трескаться.

На улицы вышли около 150 демонстрантов. Они не смогли попасть в центр города и вышли на лед в сотне метров от берега. Активисты начали водить хоровод вокруг заглохшего аэробота. Внезапно лед дал трещину и протестующие побежали к берегу. Часть из них отправились в сторону пляжа МГУ им. Невельского Несколько. Там их ждали сотрудники полиции.

В результате, несколько человек попали в автозаки, которые припарковали у территории яхт-клуба "7 футов".

Ранее мы сообщили, что на Дальнем Востоке начались незаконные акции в поддержку Алексея Навального.

Видео: Youtube/ZMAGAR, Sergey news