На Запорожской АЭС произошел пожар

Никто не погиб и не пострадал во время возгорания.

На Запорожской атомной электростанции произошел пожар. Об этом журналистам рассказали через Telegram-канал представители пресс-службы украинского инфраструктурного объекта. Пресс-секретарь Андрей Туз уточнил, что фиксируется сильное пламя. Далее местные СМИ опубликовали по социальным сетям кадры, сделанные камерами видеонаблюдения. Они утверждают, что на записи представлена АЭС. На ролике видно, что над постройками поднимается дым.

Напомним, что официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков говорил о том, что армия взяла под контроль украинские города Бердянск и Энергодар, расположенные в Запорожской области. Также российские силы зашли и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. При этом местный персонал АЭС продолжает обслуживание станции и объектов, проводит проверки по уровню радиоактивной обстановки в штатном режиме. К текущему моменту радиоактивный фон находится в норме.

СМИ ранее: В центре Харькова горит здание нацполиции и СБУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости