В центре Харькова горит здание нацполиции и СБУ

Огонь перекинулся на здание университета имени Каразина.

Утром 2 марта очевидцы рассказали о том, что горит здание областного управления Национальной полиции в Харькове. По социальным сетям распространились соответствующие ролики, на которых показаны кадры с полыхающим объектом. Министр внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что здание МВД пострадало.

Местные жители утверждают, что изначально в районе происшествия был слышен мощный взрыв. Его зафиксировали жителей разных частей Харькова. Из разных уголков города видны черные клубы дыма. на кадрах в соцсетях заметно, что у поврежденного здания выбиты стекла, полыхает крыша, а фасад здания частично разрушен. К месту инцидента прибыли пожарные бригады.

В настоящее время на территории украинского города горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина. Оно располагается через дорогу от здания УВД.

У телевышки в Киеве произошел взрыв в результате попадания снаряда.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти