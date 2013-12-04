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На Замшиной водитель наехал на 8-летнего мальчика
Сегодня, 18:04
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На Замшиной водитель наехал на 8-летнего мальчика

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Ребенка госпитализировали в больницу. 

В пятницу, 10 сентября, в Калининском районе Петербурга на Замшиной улице водитель иномарки наехал на 8-летнего ребенка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Дорожное происшествие случилось вечером около 16:00. Водитель автомобиля "Опель Антара" наехал на 8-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу. 

Ранее на военном корабле в Кронштадте произошел пожар. В ликвидации огня принимали участие 45 спасателей и 10 единиц техники.

Фото: Piter.tv 

Теги: мальчик, наезд на ребёнка, улица замшина
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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