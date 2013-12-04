На Замшиной водитель наехал на 8-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали в больницу.

В пятницу, 10 сентября, в Калининском районе Петербурга на Замшиной улице водитель иномарки наехал на 8-летнего ребенка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Дорожное происшествие случилось вечером около 16:00. Водитель автомобиля "Опель Антара" наехал на 8-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу.

Ранее на военном корабле в Кронштадте произошел пожар. В ликвидации огня принимали участие 45 спасателей и 10 единиц техники.

Фото: Piter.tv