Напомним, что максимальная скорость на ЗСД составляет 110 км/ч.

На ЗСД заработали 18 новых комплексов контроля скорости. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Общее количество стационарных комплексов контроля скорости на одной из наиболее востребованных магистралей составило 30 штук. Новое оборудование фиксирует превышение установленной скорости (110 км/ч); превышение установленной скорости грузового транспорта более 3,5 тонн (90 км/ч); превышение установленной скорости автобусами (90 км/ч); движение грузового транспорта далее второй полосы.

Напомним, что максимальная скорость на ЗСД составляет 110 км/ч, и лишь на ограниченном участке из-за сложности магистрали снижена до 90 км/ч.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД.

КАД полностью перекроют у ЗСД ночью 13 мая.

Фото: Piter.tv