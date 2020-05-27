Серьезная авария на ЗСД застопорила автомобилистов

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.

Около часа дня 27 мая на ЗСД произошло серьезное ДТП с тремя автомобилями. Со слов очевидцев, в "Ладу Приору", столкнувшейся с одной иномаркой, врезалась японская машина. Инцидент произошел перед подъемом к вантовому мосту через Корабельный фарватер.

Как именно произошло ДТП, пока неясно. Очевидцы сообщили, что кому-то из участников аварии потребовалась серьезная помощь медиков: на место оперативно прибыла скорая помощь.

Что то серьёзное с водителем и пассажиром. Скорая летела очень быстро. очевидцы ДТП

Авария значительно затормозила остальных автомобилистов: водители жаловались на крайне медленную скорость транспортных средств на участке.

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Фото: Владимир Ошанин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"