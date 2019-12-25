На Ямале Ми-8 совершил жесткую посадку

Зажатыми остаются два человека.

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, два человека зажаты. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

Спасатели на данный момент пытаются разблокировать пострадавших. Вертолет летел в порт Сабетта. На борту было десять человек, в том числе три члена экипажа. Из-за снежной пурги вертолет совершил жесткую посадку. Сам вертолет находится на крыше.

Также на место отправились два автомобиля частной пожарной охраны.

Ранее пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Усинске.

Видео: YouTube/ Минобороны России