На Ямале Ми-8 совершил жесткую посадку

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, два человека зажаты. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
Спасатели на данный момент пытаются разблокировать пострадавших. Вертолет летел в порт Сабетта. На борту было десять человек, в том числе три члена экипажа. Из-за снежной пурги вертолет совершил жесткую посадку. Сам вертолет находится на крыше.
Также на место отправились два автомобиля частной пожарной охраны.
Ранее пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Усинске.
Видео: YouTube/ Минобороны России
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