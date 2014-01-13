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На Яхтенной откроют многофункциональный спортивный комплекс с бассейнами и залами
Сегодня, 13:13
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На Яхтенной откроют многофункциональный спортивный комплекс с бассейнами и залами

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Пространство находится в безбарьерной среде.

В Приморском районе Петербурга в ближайшее время откроется многофункциональный спортивный комплекс. Оздоровительный клуб появится на Яхтенной улице. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

В комплексе есть спортивный зал площадью более 1,2 тыс. "квадратов", еще два зала площадью 648 "квадратов", зал тяжелой атлетики, два бассейна, залы общей физической подготовки и медико-восстановительный центр. Все помещения находятся на первом этаже, поэтому они доступны петербуржцам с ограниченными возможностями. Пространство находится в безбарьерной среде.

Там мы создадим максимально комфортные условия для занятий спортом петербуржцам с ограниченными возможностями. Чтобы каждый мог стать частью большого спортивного сообщества. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн

Теги: безбарьерная среда, многофункциональный спортивный комплекс, пиотровский, яхтенная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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