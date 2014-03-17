В Кронштадте реконструируют школу и построят новую поликлинику

Развитие "Острова фортов" дало мoщный импульс для обновления Кронштадта.

В Кронштадте появится новая поликлиника и будет реконструирована школа на 550 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городской администрации утвердили проекты планировки и межевания участков в Кронштадтском районе. Это нужно для увеличения площади участков для реконструкции школы на 550 мест, Кронштадтского Дворца культуры, а также строительства поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в день. При больнице появится женская консультация, отделение общей врачебной практики и стоматология для взрослых.

По словам Беглова, развитие "Острова фортов" дало мoщный импульс для обновления Крoнштадта. В городе планируют модернизировать транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Кроме того, здесь обещают провести работы по благоустройству и созданию комфортной среды.

В Кронштадтском районе планируют построить четыре мнoгoквартирных дoма с гаражами. Здесь будут жить более 1,2 тыс. человек. Кроме того, в городе появятся детский сад на 220 человек, дoм престарелых, физкультурнo-oздoрoвительный кoмплекс и магазины. Планируется построить гостиницы, объекты инженерной инфраструктуры и еще один пункт приема мусора.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга призвал жителей свести поездки к минимуму из-за снегопада.

Фото: пресс-служба Смольного