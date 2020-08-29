На Вознесенском самокатчик влетел в автобус

По предварительным данным, самокатчик отделался легкими травмами.

В среду, 13 июля, на Вознесенском проспекте у дома 32 электросамокат врезался в общественный автобус. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Автобус следовал по своей полосе, когда самокат вылетел с тротуара на встречку и врезался в него. По предварительным данным, самокатчик отделался легкими травмами.

Напомним, что на Броневой мужчина разбился на смерть на электросамокате. Предположительно, удар пришелся в голову. На самокате мужчина передвигался без защиты.

Ранее в Петербурге задержали заместителя председателя комитета по образованию Ленобласти. Его задержали в рамках расследований дела о получении взятки.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб