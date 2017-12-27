На Витебском вокзале задержан наркокурьер с метадоном

На вокзале Приморского района сотрудники полиции задержали продавца наркотиков.

Сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную продажу наркотических веществ на Витебском вокзале. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства по региону.

В ходе служебного дежурства, патруль выявил у пассажира наличие вещества метадон. Отметим, что преступник пытался спрятать наркотики в банке из-под крема. Внутри тары находилась твердая коробка с запрещенным содержимым. Сам задержанный имел внешние признаки наркотического опьянения. Странным поведением он и привлек представителей закона. Подозреваемого доставили в отделение полиции.

Позже эксперты установили, что вместо крема злоумышленник хранил метадон в значительном количестве - более 5 грамм. В настоящее время в отношении 35-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело за покупку, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Ему грозит до 10 лет в исправительном учреждении и штраф до полумиллиона рублей.