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В петербургскую тюрьму пытались передать наркотик
Вчера, 12:36
0
Shdaria
536

В петербургскую тюрьму пытались передать наркотик

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В Петербурге на осмотре "передачек" в УФСИН сотрудница обнаружила спрятанный наркотик.

В Петербурге сотрудница УФСИН во время досмотра вещей для передачи перебрала килограмм кофе и обнаружила "секретик" внутри.
 
Известно, что днем 16 января сотрудница следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева тщательно рылась в пакетах с растворимым кофе, который передала женщина на имя арестованного гражданина Грузии. В очереди были многие недовольны долгим осмотром, однако сотрудница старалась не зря. В результате был обнаружен наркотик растительного происхождения.
 
После точно установления вещества в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье "сбыт". Петербурженка передавшая посылку, пояснила, что не в курсе сложившегося инцидента, а также добавила, что она является лишь звеном между опальным Звияди в тюрьме и своим мужем Салимом.
 
 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , уфсин
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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