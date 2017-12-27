В петербургскую тюрьму пытались передать наркотик

В Петербурге на осмотре "передачек" в УФСИН сотрудница обнаружила спрятанный наркотик.

В Петербурге сотрудница УФСИН во время досмотра вещей для передачи перебрала килограмм кофе и обнаружила "секретик" внутри.

Известно, что днем 16 января сотрудница следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева тщательно рылась в пакетах с растворимым кофе, который передала женщина на имя арестованного гражданина Грузии. В очереди были многие недовольны долгим осмотром, однако сотрудница старалась не зря. В результате был обнаружен наркотик растительного происхождения.

После точно установления вещества в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье "сбыт". Петербурженка передавшая посылку, пояснила, что не в курсе сложившегося инцидента, а также добавила, что она является лишь звеном между опальным Звияди в тюрьме и своим мужем Салимом.