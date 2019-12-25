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Молодого следователя Фрунзенского района ударили ножом на Витебском проспекте
Сегодня, 16:15
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himif

Молодого следователя Фрунзенского района ударили ножом на Витебском проспекте

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Причина нападения неизвестного мужчине непонятна.

Во втором часу ночи 28 декабря в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи: медик сообщило ножевом ранении у дома №27 по Дунайскому проспекту. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого в живот следователя Фрунзенского района, 26-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Младший лейтенант юстиции пояснил, что у дома №108 по Витебскому проспекту на него напал неизвестный и по неустановленной причине воткнул нож в живот, после чего скрылся с места. Сам пострадавший в гражданской форме шел в свободное от службы время.

Преступник азиатской внешности и с широким лицом был 170 см ростом, одет в темную болоньевую куртку и одноразовую маску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что осужденный к пожизненному сроку попросил взыскать с СИЗО-1 25 тысяч евро.

Фото: pixabay

Теги: нападение, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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