На развязке КАД с Выборгским шоссе произошло смертельное ДТП

В аварии погиб мужчина.

Утром 10 января на КАД, перед съездом на Выборгское шоссе произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщают о погибшем мужчине. В сети появились фотографии с места происшествия.

На записи видно две разбитых иномарки и лежащее на снегу тело мужчины. По всей видимости, водитель не смог справиться с управлением автомобиля и на большой скорости врезался в другую машину. Нашему изданию стало известно, еще об одном пострадавшем. Его увезла скорая помощь в больницу.

Ранее мы писали, что на Кондратьевском водитель выехал на тротуар и сбил петербурженку.

Фото: Мегаполис

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