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На Вербной улице ранним утром произошло массовое ДТП
Сегодня, 11:29
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На Вербной улице ранним утром произошло массовое ДТП

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Приморском районе Петербурга сегодня, 24 октября, водители стали свидетелями массового ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Девять автомобилей столкнулись на Вербной улице, из-за чего была полностью перекрыта дорога. Инцидент произошел около 04:16. В результате случившегося никто не пострадал.

В социальных сетях автомобилисты отмечают, что дорожные происшествия этой ночи связаны с гололедицей. Горожане активно публикуют фотографии покрытых льдом дорог.

Напомним, что сегодня в Петербурге массовые ДТП произошли в районе Дворцового моста, Кантемировского моста и моста Бетанкура. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

Фото: Piter.tv

Теги: вербная улица, гололёд, массовое дтп, непогода
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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eminorem
Сегодня 11:53

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
eminorem
Сегодня 11:52

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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