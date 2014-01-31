На Вербной улице ранним утром произошло массовое ДТП

В Приморском районе Петербурга сегодня, 24 октября, водители стали свидетелями массового ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Девять автомобилей столкнулись на Вербной улице, из-за чего была полностью перекрыта дорога. Инцидент произошел около 04:16. В результате случившегося никто не пострадал.
В социальных сетях автомобилисты отмечают, что дорожные происшествия этой ночи связаны с гололедицей. Горожане активно публикуют фотографии покрытых льдом дорог.
Напомним, что сегодня в Петербурге массовые ДТП произошли в районе Дворцового моста, Кантемировского моста и моста Бетанкура.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.