На Вербной улице ранним утром произошло массовое ДТП

В результате случившегося никто не пострадал.

В Приморском районе Петербурга сегодня, 24 октября, водители стали свидетелями массового ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Девять автомобилей столкнулись на Вербной улице, из-за чего была полностью перекрыта дорога. Инцидент произошел около 04:16. В результате случившегося никто не пострадал.

В социальных сетях автомобилисты отмечают, что дорожные происшествия этой ночи связаны с гололедицей. Горожане активно публикуют фотографии покрытых льдом дорог.

Напомним, что сегодня в Петербурге массовые ДТП произошли в районе Дворцового моста, Кантемировского моста и моста Бетанкура.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

Фото: Piter.tv