На Васильевском острове запустили проспект Крузенштерна

Проект был реализован на средства застройщика, а также выполнен на год раньше заявленного срока.

В субботу, 16 октября, жители намывных территорий Васильевского острова теперь могут пользоваться проспектом Крузенштерна. Он соединил улицу Айвазовского с квартальными проездами намывных территорий. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Проект был реализован на средства застройщика, а также выполнен на год раньше заявленного срока. Общая протяженность проспекта составляет 880 метров. В ближайшее время дорожное полотно перейдет на баланс города, после чего будут разработаны маршруты общественного транспорта.

Кроме этого, появились новые небольшие улицы Челюскина, Головина и Паромный переулок. Скоро у жителей намывных территорий появится еще одна улица, связывающая улицу Айвазовского с квартальными проездами намывных территорий, – Лисянского.

Ранее новая развязка ЗСД появится на намывных территориях Васильевского острова.

Фото: pexels

