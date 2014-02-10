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На Васильевском острове заметили лисичку

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Появилось видео с энергичной красавицей.

На Васильевском острове сегодня утром, 29 ноября, заметили рыжую лисичку. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

По словам очевидцев, зверька видят тут не впервые. Она часто появляется во дворах и даже гуляет около школы. 

Петербуржцы переживают за животное. Многие беспокоятся, что лиса может угодить под колеса машины. Некоторые пользователи предположили, что у лисы может быть бешенство. 

Директор "Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" Ксения Михайлова рассказала Piter.tv, что лисы, приходящие к людям, это нормальная ситуация. В соседних странах они тоже часто появляются около жилых домов. Обычно эти особи обитают там, где есть кормовые базы, пояснила зоозащитница.

Ранее на Piter.tv: на территорию суда в Зеленогорске пробралась лиса.

Фото, видео: Телеграм / Петербург с огоньком

Теги: василеостровская, дикие животные в центре петербурга, животные, лиса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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