На территорию суда в Зеленогорске пробралась лиса

Необычная гостья побывала в Зеленогорском районном суде Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В суде рассказали, что лиса подошла к забору около 16 часов дня и решила пролезть через него. Животное решило прогуляться у здания со стороны въезда конвоя.
Лиса погуляла на территории суда около 10 минут, а потом решила удалиться обратно в лес.
Ранее сообщалось, что гулявшая по Английской набережной лиса попала на видео.
Видео: объединенная пресс-служба судов Петерубрга
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