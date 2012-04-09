На территорию суда в Зеленогорске пробралась лиса

Животное погуляло 10 минут, а потом убежало обратно в лес.

Необычная гостья побывала в Зеленогорском районном суде Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде рассказали, что лиса подошла к забору около 16 часов дня и решила пролезть через него. Животное решило прогуляться у здания со стороны въезда конвоя.

Лиса погуляла на территории суда около 10 минут, а потом решила удалиться обратно в лес.

Ранее сообщалось, что гулявшая по Английской набережной лиса попала на видео.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петерубрга