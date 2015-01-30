Гулявшая по Английской набережной лиса попала на видео

Сотрудники комитета по природопользованию предупреждают, что к представителям фауны нельзя приближаться, так как это может вызвать агрессию.

Во вторник, 14 ноября, у Благовещенского моста в Северной столице заметили лису. Рыжая красавица прогуливалась по Английской набережной в снежную погоду. Видеозапись с диким животным выложили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что лиса совсем не боялась машин и не проявляла какой-либо агрессии. Она шла прямо по проезжей части.

Отметим, дикие животные уже давно перестали быть редкостью для Петербурга. В городском комитете по природопользованию предупреждают, что к представителям фауны нельзя приближаться, так как это может вызвать агрессию. В частности, лисы не представляют угрозы для человека, если не трогать их. Также ни в коем случае не нужно кормить диких зверей.

Если встретившееся на пути животное попало в беду, нельзя оказывать ему помощь самостоятельно. Вместо этого необходимо оповестить о проблеме сотрудников мобильной экологической дежурной службы по телефону (8-812) 417-59-36.

В конце октября лиса гуляла ночью по "Новой Голландии".

Видео: Telegram / Васька и Петроградка