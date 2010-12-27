На Васильевском острове петербуржца избили до потери сознания и забрали кошелек

Неизвестных злоумышленников разыскивает полиция.

Полицейские Василеостровского района Петербурга ищут злоумышленников, которые избили до потери создания и ограбили петербуржца 1985 гора рождения. Потерпевший смог прийти в полицию только несколько дней спустя. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшего, неизвестные напали на него со спину между домами №63 по Большому проспекту и №19 по 18-й линии В.О. Злоумышленники били мужчину по лицу и шее, из-за чего он потерял сознание.

Придя в себя, петербуржец увидел, что у него украли кошелек, в котором находились водительское удостоверение и банковская карта, с которой списали почти 39 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге банду ждет суд по подозрению в серии разбоев.

Фото: pixabay