В Петербурге банду ждет суд по подозрению в серии разбоев

Расследование уголовного дела в отношении группы мужчин в возрасте от 24 до 40 лет завершено.

Как сообщили ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, банда неоднократно совершала разбойные нападения в городе и области. На ее счету – четыре криминальных эпизода

В конце 2017 года банда напала на офис предприятия в поселке Рябово Тосненского района, забрав оттуда почти 70 тысяч рублей. В 2018 году преступники совершили разбой в магазинах интим-товаров, причинив им суммарный ущерб на сумму более 70 тысяч, причем в одной из торговых точек продавец оказался их сообщником. Позже стало известно, что один из преступников купил наркотики для продажи, но был задержан.

Пятеро преступников, трое из которых были судимы, использовали пистолеы и два автомата. Лица они скрывали за балаклавами и банданами. Кроме того, они носили одежду, похожую на форму силовых структур.

Дело будет рассматриваться по существу в Дзержинском районном суде. Троих мужчин заключили под стражу, двоих оставшихся отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, как неизвестные в масках избили и ограбили мужчину в Парголово.

Фото: Pixabay