Неизвестные в масках избили и ограбили мужчину в Парголово

Полиция начала розыск подозреваемых в разбойном нападении.

Сообщение в полицию поступило в четверг, 22 августа. Как выяснилось, в этот день 28-летний житель квартиры в доме №16/1 по улице Федора Абрамова в Парголово принимал незнакомку. Девушка впустила в квартиру гостей, которые оказались неизвестными в масках.

У них были конкретные намерения – наставив на мужчину нож, у него были похищены 35,3 тысячи рублей, кошелек и ноутбук. После чего незваные гости скрылись с места происшествия.

Невезучему хозяину пришлось обратиться в больницу, где у него диагностировали ушибы мягких тканей головы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ (разбой).

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Фото: Pixabay