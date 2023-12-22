На Васильевском острове глыба льда рухнула на движущийся автомобиль

В результате случившегося никто не пострадал. Водителя и пассажира спас багажник на крыше.

Накануне, 25 января, на Васильевском острове глыба льда рухнула на автомобиль. В момент падения наледи в машине находился водитель, который планировал припарковаться во дворе. Об этом сообщили в tg-канале Санкт-Петербург online | Saintpgo.

Инцидент произошел в одном из дворов на 21-й линии Васильевского острова. В результате случившегося никто не пострадал, однако лед значительно повредил лобовое стекло иномарки. Его придется заменить.

Автомобилист снял на видео произошедшее. Он призвал коммунальщиков решить проблему с уборкой в городе.

Во время заезда во двор мне прям на крышу . Спасибо багажнику, из-за которого никто не пострадал. Я ехал с пассажиром, мы не пострадали. Но вот машине досталось. Владелец автомобиля

Напомним, что петербуржцам предложили следить за зимней уборкой с помощью сервиса "Я здесь живу". Сервис был впервые запущен в начале прошлого года. Зимой петербуржцы смогут получить данные об уборке.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo