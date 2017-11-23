На Васильевском острове горела квартира в многоэтажном доме

Пострадала бабушка.

Накануне вечером на Новосмоленской набережной, в доме №1 случился пожар. По словам очевидцев, загорелась квартира на 11 этаже. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Пожарные оперативно прибыли на место, где случилось возгорание. Спасатели эвакуировали людей из двух подъездов. Отмечается, что пострадала только бабушка, в квартире которой случился пожар. Очевидцы заметили рядом с домом №1 скорую и реанимацию.

Ранее мы писали, что склады Ленфильма на улице Тамбасова тушили 60 пожарных и 14 единиц техники.

Видео: Piter.TV