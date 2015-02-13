На Варшавской "Газель" столкнулась с легковушкой

Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу, 12 ноября, на пересечении Варшваской и Краснопутиловской улиц столкнулись автомобиль "Яндекс. Доставки" и легковая машина. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Инцидент произошел в пятницу вечером. На кадрах видео можно наблюдать, что "Газель" врезалась в боковую часть легковушки. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее машина миллиардера из списка Forbes попала в аварию в Москве.

Видео: Piter.tv

