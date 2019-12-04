На Варфоломеевской улице построят новый спорткомплекс с бассейном

Его строительство завершится к 2022 году.

В Невском районе Петербурга появится новый спортивный комплекс с 50-метровым бассейном. Здание расположится на Варфоломеевской улице. Жители города смогут посетить его уже в 2022 году. Об этом сообщили в администрации Смольного.

Известно, что созданием проекта занимается Фонд поддержки социальных инициатив. Строительство будет вестись в рамках федеральной программы "Газпром-детям". Правительство выделило под данные нужды территорию в 12,6 тысячи квадратных метров. По завершению работ комплекс передадут в собственность Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что из-за сноса гимназии на Болотной ученикам придется ездить в другие школы.

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