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В Челябинске продают особняк с унитазом в виде королевского трона
Сегодня, 13:30
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nastya960

В Челябинске продают особняк с унитазом в виде королевского трона

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Сантехническое устройство украшено пепельницей, подсвечником, музыкальной шкатулкой и даже отрывком из поэмы французского поэта XIX века Альфреда де Мюссе.

В Челябинске за 80 миллионов рублей продают роскошный особняк с унитазом в виде трона французских королей. Объявление опубликовали на сайте по продаже недвижимости.

Судя по описанию, в трехэтажном особняке помимо такой королевской уборной есть хамам, бассейн и домик для прислуги. Весь декор в доме можно назвать элитарным.

На фотографиях есть и унитаз, который выполнен в форме трона. На подлокотнике для удобства сразу сделана пепельница. Украшено сантехническое устройство подсвечников, музыкальной шкатулкой и даже отрывком из поэмы французского поэта XIX века Альфреда де Мюссе. При сливе воды в унитазе звенит колокольчик. 

Ранее в центре Киева установили "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса.

Фото: N1

Теги: особняк, унитаз, челябинк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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