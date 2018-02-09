В Челябинске продают особняк с унитазом в виде королевского трона

Сантехническое устройство украшено пепельницей, подсвечником, музыкальной шкатулкой и даже отрывком из поэмы французского поэта XIX века Альфреда де Мюссе.

В Челябинске за 80 миллионов рублей продают роскошный особняк с унитазом в виде трона французских королей. Объявление опубликовали на сайте по продаже недвижимости.

Судя по описанию, в трехэтажном особняке помимо такой королевской уборной есть хамам, бассейн и домик для прислуги. Весь декор в доме можно назвать элитарным.

На фотографиях есть и унитаз, который выполнен в форме трона. На подлокотнике для удобства сразу сделана пепельница. Украшено сантехническое устройство подсвечников, музыкальной шкатулкой и даже отрывком из поэмы французского поэта XIX века Альфреда де Мюссе. При сливе воды в унитазе звенит колокольчик.

Ранее в центре Киева установили "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса.

Фото: N1