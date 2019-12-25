На Урале на ребенка обрушился потолок в своей квартире

Ребенок травмирован после падения фрагмента потолка в старом доме в Златоусте.

На Урале ребенок пострадал после падения на него фрагмента потолка.

РИА Новости сообщает, что в Златоусте на ребенка в ванной комнате упала потолочная доска в доме №3 на улице Тургенева. Ребенок получил ушибы. После публикаций в СМИ следственные органы СКР по Челябинской области возбудили проверку, в ходе которой будут проверены все обстоятельства травмирования ребенка.

В ходе проверки будет установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных организаций, в чьи обязанности входит содержание жилого дома. СУ СК РФ по Челябинской области

Ход проверки взят на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления.

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Фото:Piter.TV