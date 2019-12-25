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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Сегодня, 10:12
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matveyvn

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

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Его высказывания будет рассматривать епархиальный суд.

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Речь идёт о схиигумене Сергии, которого также называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Накануне он заявлял, что граждан России хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", поэтому "беззаконно сажают на самоизоляцию". Священник призывал прихожан выходить на улицы, несмотря на пандемию коронавируса.

В сообщении пресс-службы сказано, что его высказывания будет рассматривать епархиальный суд.

Ранее мы рассказывали, что на Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать из-за проклятий.

Теги: рпц, урал, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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