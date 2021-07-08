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На Урале 80-летняя женщина сбила ребёнка на пешеходном переходе

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Женщина не заметила помеху и продолжила движение.

На Урале 80-летняя женщина сбила ребёнка на пешеходном переходе. Об этом рассказали представители правоохранительных органов по региону. По данным полиции, инцидент произошел в городе Заречный по Ленинской улице. За рулем кроссовера Hyundai ix35 находилась пенсионерка. Она не заметила на проезжей части мальчика, который ехал на самокате.

Водители, двигавшиеся в других рядах, своевременно заметили пешеходов и остановились, но женщина, управлявшая Hyundai, продолжила движение через переход. Даже после наезда на ребенка женщина продолжила движение через переход.

пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В полиции уточнили, что женщина продолжила движение на автомобиле даже после того, как сбила несовершеннолетнего пешехода. Мальчик оказался практически под днищем машины. Позже медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

На Богатырском проспекте водитель сбил пешехода, после влетел в припаркованные автомобили.

Видео: ВКонтакте / Главная Дорога

Теги: екатеринбург, пешеходный переход, ребенок, урал
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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