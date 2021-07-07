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Вчера, 21:25
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На Богатырском проспекте водитель сбил пешехода, после влетел в припаркованные автомобили

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Мужчина планировал скрыться с места аварии, но прохожие забрали у него ключи от машины.

На Богатырском проспекте водитель Toyota сбил пешехода, после чего влетел в припаркованные автомобили. Об этом вечером 7 июля сообщили очевидцы в социальных сетях. 

По словам свидетелей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель планировал скрыться с места аварии, но прохожие забрали у него ключи от автомобиля. Пешеход отделался царапинами и ссадинами. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе тракторист протаранил машину ДПС.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: богатырский проспект, дтп, сбил
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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