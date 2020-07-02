Депутат Верховной Рады пояснил, чего именно боятся в Киеве.

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса. Об этом рассказал парламентарий Верховной Рады Евгений Мураев для журналистов местного телеканала "НАШ". Видеозапись эфира опубликована на YouTube-платформе.

Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи Евгений Мураев, депутат Верховной Рады

Депутат рассказал, что правительство Украины боится возвращения под контроль Киева региона конфликта. Политик уверен, что в этом случае властям государства придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать финансирование и резервы на восстановление местной инфраструктуры. Евгений Мураев добавил, что также Киеву придется разбираться кто является "героем", а кто- "преступником", а также возбуждать против них уголовные дела.

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины.

Видео: Youtube/НАШ