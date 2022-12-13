Митрополит Волоколамский рассказал о действиях Киева против свободы вероисповедания на Украине.

На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ. Соответствующей статистикой с членами Совета Безопасности ООН поделился председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Специалист пояснил, что раскольники получили контроль над зданиями и другими объектами канонической Украинской православной церкви.

Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом юридическая регистрация ее новых общин полностью блокирована. митрополит Волоколамский Антоний

Эксперт пояснил, что эти захваты территории также сопровождаются нарушениями законодательства, фальсификацией документов и избиениями верующих и духовенства.

В ООН призвали Украину обеспечить право на свободу вероисповедания.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

