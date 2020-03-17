На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Информацию подтвердил Минздрав страны.

Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине. Как сообщили РИА "Новости", умерла 33-летняя женщина из Черновицкой области. Результаты анализов подтверждены лабораторными исследованиями, данные о летальном исходе подтвердили в Минздраве.

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19. Президент страны добавил, что введет режим в случае такой необходимости.

Сейчас на Украине зарегистрировано семь подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один случай – летальный. От коронавируса скончалась пожилая женщина из Житомирской области. В Житомирской и Черновицкой областях инициирован режим ЧП, так как именно в этих регионах находятся зараженные. Решение принято депутатами Верховной Рады. Режим ЧП начался со вторника 17 марта.