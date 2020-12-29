Чиновник скончался в клинике еще 17 декабря.

На Украине возбудили уголовное дело по факту объявления Геннадия Кернеса мэром Харькова. Об этом на собственной странице на Facebook рассказала парламентарий городского совета от политической партии "Слуга народа" Алина Мустафаева. Решение о том, что Кернес станет главой города объявлено по результатам местных выборов. Депутат напомнила, что Кернес скончался 17 декабря 2020 года из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Харьковская областная прокуратура по моему обращению открыла дело против председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она огласила, что избранный городским главой Геннадий Кернес не должен повторно приносить присягу Алина Мустафаева, украинский депутат

Напомним, что должность Кернес получил 9 декабря во время первого заседания после местных выборов. Его назначили городским главой несмотря на то, что мужчина отсутствовал на собрании. Председатель Харьковской ТИК Ольга Мозговая отметила, что чиновник не будет приносить присягу повторно, так как ранее он уже это делал. Сам Кернес с сентября прошлого года находился в больнице. Он был госпитализирован в немецкую клинику Charite в тяжелом состоянии. Он так и не смог вернуться на Украину. Теперь в Харькове должны состояться повторные выборы мэра города.

В Харьковской области протестующие перекрыли трассу из-за высоких тарифов.

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