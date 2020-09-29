Андрей Деркач заявил, что Киеву надо перестать быть "банкоматом" для Европы.

На Украине призвали Запад вернуть многомиллиардный долг. Об этом депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил в интервью украинским тележурналистам. Политик заявил в эфире местного канала, что Киеву следует показать международным партнерам, что "Украина не банкомат".

Парламентарий призвал перестать "клянчить" кредиты у Международного валютного фонда, а также главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. При этом, политик уверен, что западные страны вывели из Киева под предлогом проведения реформ 13 миллиардов долларов.

Деркач отметил, что Европа превратила Украину в собственную колонию. В стране закрываются собственные производства, а рынок внутренних товаров занимают европейские компании.

В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос".

Видео: Youtube/112 Украина