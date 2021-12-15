Павел Жебривский объяснил недовольство политикой Венгрии в отношении Закарпатья.

На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады. Такое заявление в эфире местного "4 канала" сделал бывший руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Специалист заметил, что Киев при такой необходимости способен ликвидировать Вооруженные силы противника силами 128-ой горно-штурмовой группы ВСУ.

Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в регионе Закарпатья) границы. Наглая политика, безусловно, не оставляет людей равнодушными. Павел Жебривский, представитель Украины

Аналитик заметил, что официальные власти Будапешта осведомлены о том, что в Закарпатье Киев имеет достаточно сильные боевые позиции.

Напомним, что Закарпатье когда-то являлось частью Австро-Венгерской империи. Однако после распада государства, которое произошло по итогам Первой мировой войны, регион вошел в состав Чехословакии. Тогда он получил название "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье находилось в составе Венгрии.

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Фото и видео: YouTube / 4 канал