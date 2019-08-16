"Стена" на границе Украины с РФ появится не раньше 2025 года.

На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией. Об этом сообщили представители общественной организации StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу. Активисты рассказали, что Киев собирается отложить реализацию проекта на четыре года.

Напомним, что "стена" будет представлять собой мощные оборонительные сооружения на границе с Россией. После внесенных изменений проект планируется достроить к 2025 году. Ранее соответствующий план утвердило правительство, которым управлял Арсений Яценюк. Чиновники заложили на выполнение программы из бюджета 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Позже финансирование работ на 2015 и 2016 годы пришлось уменьшить вдвое.

В StateWatch добавили, что продление сроков строительства связано с сокращением финансирования, а также ростом цен на строительные материалы и сами работы.

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