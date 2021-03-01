На Украине депутат "переименовал" русский язык

Он изъяснялся на "восточно-украинском" языке.

Депутат Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название.

Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском. Геннадий Гуфман, депутат

Депутат призвал на заседании срочно решать хозяйственные вопросы, а с политическими заявлениями на камеру выступать в коридоре.

Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Почти во всех сферах жизни нужно использовать исключительно украинский язык. На Украине часто происходят бытовые конфликты из-за языка. Например, экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.

Ранее на Украине спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом.

Видео: Youtube/Al. Semen