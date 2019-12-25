На Украине оценили возможность введения миротворцев на Донбасс на условиях России

Сергей Кислица прокомментировал условия ввода миротворцев в регион.

На Украине оценили возможность введения миротворцев в Донбасс на условиях России. Об этом рассказал постоянный представитель Киева в ООН. Сергей Кислица поделился информацией с журналистами "РБК-Украина". По словам дипломата, на данный момент введение миротворцев на Донбасс по требованию Киева невозможно. Это связано с тем, что Россия имеет вето в Совете Безопасности ООН. Однако введение миротворческого контингента на условиях России Украине не нужно.

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Кислица добавил, что вход миротворцев на Донбасс на условиях, на которых настаивали предыдущий и действующий президенты, малореалистичен. Эксперт добавил, что "миротворческими" миссии называются только на русском языке. Во всем мире на официальных языках они называются "операциями по поддержанию мира".

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