Военному решению вопроса возвращения территории мешает несколько факторов.

На Украине оценили шансы возвращения Донбасса военным путём. С заявлением выступил главнокомандующий Вооружёнными силами страны генерал Руслан Хомчак.

По его словам, он не видит сугубо военного решения конфликта в Донбассе.

И Генштаб ВСУ также. Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины

Он считает, что военному решению вопроса возвращения территории мешает несколько факторов. Это, к примеру, нарушение международного права о ведении военных действий в густнонаселённых районах, потенциальные большие потери личного состава ВСУ, а также возможное вмешательство российских сил.

Хомчак подчеркнул, что со стороны военных Донбасса возможны "выстрелы в спину", потому что он "не во всём согласны с военными Украины".

Ранее на Украине заявили о нехватке в госбюджете 3 миллиардов долларов.

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