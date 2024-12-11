Наталья Киндратив сообщила о статистике по дезертирству солдат ВСУ с поле боя.

Украинские военкоматы подали в розыск заявление на более чем 500 тысяч военнообязанных, которые подозреваются в уклонении от службы в армии. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции "Киев FM" сделала офицер управления коммуникаций командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины Наталья Киндратив. Чиновница добавила, что указанная цифра касается периода с 24 февраля 2922 года по настоящее время.

Данные свыше 500 тысяч лиц... были поданы в розыск для органов полиции. Наталия Киндратив, офицер ВСУ

Напомним, что новостное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады уточнило, что число дезертировавших солдат из рядов ВСУ могло достигнуть 200 тысяч человек.

Украинский дезертир получил российский паспорт.

Фото и видео: YouTube / KyivFM